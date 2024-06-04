blue bluebird SL ポップアップ　XLRケーブル付き

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商品詳細
3ヶ月ほど前に購入してあまり使用しなかったので出品します！動作確認等は問題なくノイズ等もありません！付属品は一通り揃っておりポップアップとXLRケーブルも使わないのでつけます！汚れや傷はほとんどありません！送料込みなので少々高いと思いますが質問や値段交渉も気軽にコメントください！種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/recuperation149121.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless281059.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring678096.html
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