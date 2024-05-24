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ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー グレイトドラゴン
商品番号 A44636902985
商品名

ドラゴンクエスト メタリックモンスターズギャラリー グレイトドラゴン
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式ストアで購入してから1度だけ開封しましたがその後箱に戻して保管していました。検品したところ本体の状態は良好だと思いますがこのシリーズは特に初期傷が多いので基本的には傷があるものだとご理解頂けるとありがたいです。神経質な方は購入を控えるようにお願いしますドラゴンクエストグレイトドラゴンメタリックモンスターズ
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