【額付】金子國義「Esquire Ⅱ」【作家直筆サイン】【送料無料】

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態・作品全体に緩やかな波打ちがございます作品画面、額に目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法 銅版画限定部数 1/50制作年 1983年サイン 作家直筆サイン■サイズ画寸 35×30cm額寸 72.6×56.7×3.3cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#金子國義その他作品はこちら