山下達郎「 SOFTLY 」★ポスター

こちらの商品は即購入NG‼️購入希望コメントお願いします。こちらが返答後に購入して下さい‼️❌値下げ不可設定価格(梱包代+送料+メルカリ手数料)込み基本的に定形外発送です!届かない等の追跡保証はありません‼輸送中の事故等に対する責任は一切負いません❗⭕追跡保証必要な方は必ず購入前にコメントしてください。別途料金追加致します❗金額変更後専用します❗購入コメントお願いしますアーティスト:山下達郎商品名:「SOFTLY」★ポスターサイズ:B2状態:未使用/非売品自宅保管品です!未使用品ですが紙製品なので丸めた状態でのクセや微細な擦れ、僅かな傷・皺・汚れ、初期傷等気になる方は購入はご遠慮ください。また、紙製品特有の角折れやヨレ、歪み、折れ線等気になる方は購入ご遠慮願います。完璧な新品を求める方、神経質な方もご遠慮願います!画像の物が全てとなりますのでしっかり画像を確認してください‼※細かな事、完璧を求める方は、購入しないようお願いします。発送は筒に入れて送ります。



