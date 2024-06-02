永瀬廉 ジャンボうちわ jr時代 未開封

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くも様専用ページです。ほかの方のご購入はご遠慮ください。・2013年まいジャニコンサートvol.2・2013年X'masコンサート・2014年春休みスペシャルコンサート・2015年春休みスペシャルshowかなり年数が経っておりますので、傷や劣化の可能性があります。未開封ですが、神経質な方はご遠慮ください。素人保管です。御理解お願い致します。うちわを2枚ごとに2枚のクリアファイルで挟んで持ち手の部分はプチプチをする予定です。なにかご不明な点がありましたらお声かけください。即購入可キンプリKing\u0026Prince平野紫耀永瀬廉髙橋海人岸優太神宮寺勇太うちわ団扇クリパ春コンなにわ皇子Mr.KING人気グループ···King\u0026Princeジャンル···ジャニーズ