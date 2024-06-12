ポケカ　グルーシャ sar

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商品詳細
コレクション品整理の為出品します。即購入OKです！トラブル防止の為、状態についてのコメントを控えます。写真の追加希望がございましたら、お気軽にご相談ください。ご購入について写真でのご判断をお願いいたします。状態についてご納得頂いた方のみご購入をお願いいたします。ま発送について折れ濡れ対策をしっかりと行います。・ポケカ等は、スリーブ+ローダー+プチプチでカードを覆います。3万円以上の商品はスリーブ+マグネットローダー+プチプチとなります。返品についてすり替え防止の為、返品はお受け出来ません。他フリマアプリでも出品しているため、売り切れになる可能性がございます。ご了承ください。検索用ダークファンタズマプロモポケカスタートデッキ100エンテイVライコウVスイクンVポケモンカードポケモンカードゲームVmaxクライマックスポケモンGOロストアビスダークファンタズマ蒼空srurhrprrrrssr一撃連撃ドリームリーグシャイニースターvピカチュウトレーナースカイレジェンドガラルファイヤーvガラルフリーザーvガラルサンダーvガラルファイヤー ガラルフリーザー バシャーモガラルサンダー ポケカ 双璧のファイターポケモンカード srrrur25thフュージョンアーツ イーヴイヒーローズ蒼天摩天
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