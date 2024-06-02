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天然石　鑑賞石　孔雀石　マラカイト　重さ約1140g　唐木台付　F　R4588
商品番号 M97757608390
商品名

天然石　鑑賞石　孔雀石　マラカイト　重さ約1140g　唐木台付　F　R4588
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 21,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（台を含めて）高さ約７cm　幅約１６cm×約８．３cm重さ　（石のみ）約１１４０g台に傷みがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/waveform880017.html
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