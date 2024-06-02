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- 天然石 鑑賞石 孔雀石 マラカイト 重さ約1140g 唐木台付 F R4588
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商品詳細
大きさ （台を含めて）高さ約７cm 幅約１６cm×約８．３cm重さ （石のみ）約１１４０g台に傷みがあります。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/waveform880017.html
http://narcologia.ru/goods/approximate743520.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion999878.html
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天然石 鑑賞石 孔雀石 マラカイト 重さ約1140g 唐木台付 F R4588 ...
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