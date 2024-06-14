シルキーゲイブ SCHILKE GEIB チューバマウスピ ース

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当商品をご覧頂き誠にありがとうございます(^^)【商品について】コメントなし即購入OKです！■メーカー:シルキーゲイブ■商品名:チューバマウスピース【付属品】・本体・元箱※写真に写っているものが、すべてになります！【外観の状況】・やや傷等ありますが、比較的綺麗なお品物です。詳しくは商品写真にてご覧ください。清掃・アルコールでの除菌を行なっております。【動作状況】出品にあたり、動作確認済みになります。【保管状況】大切に暗所で保管しておりました。喫煙者・ペットなどいない環境です。【発送】商品はしっかり、丁寧に梱包し、1日〜2日以内に発送致します。お急ぎの方はコメント頂ければ対応できるかも知れません。コメント無し即購入OKです！他の商品はこちらです#KNファクトリー