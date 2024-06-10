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【新品】ピクミン マスコット\u0026フルーツグミ コンプリート　全7種類
商品番号 Q27380025797
商品名

【新品】ピクミン マスコット\u0026フルーツグミ コンプリート　全7種類
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【全7種コンプリートセットピクミングミキーホルダー】※初期キズ等を気にされる方はご購入をお控え下さい。バラ売り、お値下げ非対応グミ付属無し1．青ピクミン2．黃ピクミン3．赤ピクミン4．岩ピクミン5．紫ピクミン6．白ピクミン7．羽ピクミン素材マスコット本体：PVCサイズH約50mm×W10mmピクミン4　任天堂　フルコンプ　コンプ食玩フィギュアNintendo　キーホルダーピクミングミ　マスコット＆フルーツグミチャームめじるしアクセサリー一番くじ
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