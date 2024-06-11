超美品　プラチナ　エクスプレッションズ　B♭　クラリネット　リガチャー

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エディダニエルズのエクスプレッションズのB♭クラリネット用リガチャーのプラチナです。試奏程度のほぼ未使用です。今までブルー、カーボン、ゴールドと使い、プラチナも試しましたが、私には金属リガチャーの方が合っているようなので、ほぼ未使用のうちに欲しいかたに譲ろうかと思い、出品しました。こちらの良さについては、YouTubeなどで色々な方々のレポートがあるので割愛しますが、とにかく素直で柔らかい音が楽に出せるイメージです。一応中古ですので、写真で状態を確認していただき、納得の上でご購入ください。アクセサリー・パーツ...リガチャー・キャップレベル...上級者種類...クラリネット