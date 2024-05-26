ハイキュー　タペストリー　2m 宮侑

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商品詳細
即購入⭕️ハイキュー!!ジャンプキャラクターズストア限定2mタペストリー宮侑外箱に凹みがございます。念の為中身を確認しましたが、品物本体には傷等ございませんでした。新品未使用品ですが素人保管のため、神経質な方のご購入は御遠慮ください。
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