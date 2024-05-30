B'z RUN ツアーTシャツ

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人気グループ...B'zグッズ種類...Tシャツミュージシャン種別...グループＢ’ｚ ＬＩＶＥ-GYM’93 ＲＵＮの、ライブ会場で当時購入したものです。もったいなくて、保管していましたが、断捨離の為、出品させて頂いています。30年前の物ですので、Ｂ’ｚのレアTシャツです。是非、現役Ｂ’ｚファンの方に、おゆずりしたいです。 大好きな曲ＲＵＮが、ロゴで、お気に入りでしたが、持っていらっしゃらない方、宜しくお願いします。フリーサイズですが、着丈75センチくらい、身幅55センチくらい肩幅55センチくらい、袖丈19センチくらいおそらく、男性L～LLくらいだと思われます。梱包時、小さく畳みますので、折りシワ等ご了承くださいませ。年代物のため、完璧をお求めの方、神経質な方の、ご購入お控えくださいませ。#Ｂ’ｚ #Ｂ’ｚライブTシャツ #Ｂ’ｚ Tシャツ#ＲＵＮ #Ｂ’ｚグッズ #稲葉浩志 #松本孝弘#PLEASURE #TREASURE #レア #コレクション#Tシャツ黒 #Ｂ’ｚ90年代初期