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B'z RUN ツアーTシャツ
商品番号 D63807518813
商品名

B'z RUN ツアーTシャツ
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 8,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気グループ...B'zグッズ種類...Tシャツミュージシャン種別...グループＢ’ｚ　ＬＩＶＥ-GYM’93　ＲＵＮの、ライブ会場で当時購入したものです。もったいなくて、保管していましたが、断捨離の為、出品させて頂いています。30年前の物ですので、Ｂ’ｚのレアTシャツです。是非、現役Ｂ’ｚファンの方に、おゆずりしたいです。　大好きな曲ＲＵＮが、ロゴで、お気に入りでしたが、持っていらっしゃらない方、宜しくお願いします。フリーサイズですが、着丈75センチくらい、身幅55センチくらい肩幅55センチくらい、袖丈19センチくらいおそらく、男性L～LLくらいだと思われます。梱包時、小さく畳みますので、折りシワ等ご了承くださいませ。年代物のため、完璧をお求めの方、神経質な方の、ご購入お控えくださいませ。#Ｂ’ｚ　#Ｂ’ｚライブTシャツ　#Ｂ’ｚ　Tシャツ#ＲＵＮ　#Ｂ’ｚグッズ　#稲葉浩志　#松本孝弘#PLEASURE　#TREASURE　#レア　#コレクション#Tシャツ黒　#Ｂ’ｚ90年代初期
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