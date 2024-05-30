セルマーコンセプト アルトサックス用

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アルトサックス用のセルマーコンセプトです。吹きやすく、明るめでコントロールしやすい印象でした。２年位使用してましたが違うマッピにのりかえた為、使用してませんでしたオープニングはC☆くらいだったと思いますわりと使用していたためリガチャーキズ、歯形、変色、その他小キズありの為、見た目を気にする人は買い控えください