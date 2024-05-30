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セルマーコンセプト アルトサックス用
商品番号 E88828192092
商品名

セルマーコンセプト アルトサックス用
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルトサックス用のセルマーコンセプトです。吹きやすく、明るめでコントロールしやすい印象でした。２年位使用してましたが違うマッピにのりかえた為、使用してませんでしたオープニングはC☆くらいだったと思いますわりと使用していたためリガチャーキズ、歯形、変色、その他小キズありの為、見た目を気にする人は買い控えください
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http://narcologia.ru/goods/browse415691.html
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