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キャプテン・アメリカ S.H.Figuarts フィギュア　開封品
商品番号 J90846469514
商品名

キャプテン・アメリカ S.H.Figuarts フィギュア　開封品
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

飾ってありましたがコレクション整理のため出品します。中古品であるため、箱には細かなキズ等の使用感があります。上記以外に細かなキズ等がある場合がございます。あらかじめご了承ください。値下げ交渉承ります。キャプテン・アメリカテック・オン・アベンジャーズS.H.Figuartsエスエイチフィギュアーツフィギュア開封品全高：約155mm#マーベル#MARVEL#キャプテンアメリカ#アベンジャーズ#フィギュア#エスエイチフィギュアーツ#S.H.Figuarts
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