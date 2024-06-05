山本光汰 アクスタ フォンタブ キドフェノ Wheelie アクリルスタンド ...

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✦••┈┈┈••┈┈┈••✦★✦••┈┈┈••┈┈┈••✦ご覧頂きありがとうございます。プロフィールに別途、お取引きの補足事項を記載しています。ご購入の際はお手数ですが必ずプロフィールをご一読ください。よろしくお願いいたします。✦••┈┈┈••┈┈┈••✦★✦••┈┈┈••┈┈┈••✦✧商品詳細✧KIDPHENOMENONキッドフェノメノンキドフェノWheelieFC限定商品山本洸太ver・アクリルスタンド・フォンタブ2点セットです。どちらも新品未開封品になります。完全受注生産品のため今後の販売はございません。発送の際は破損防止のため厚紙＋プチプチで梱包してお届けいたします。お探しの方いかがでしょうか◡̈✦••┈┈┈••┈┈┈••✦★✦••┈┈┈••┈┈┈••✦✧注意事項✧★即購入⭕️★喫煙者なし、ペットなしです。★未開封品のため、中身の確認は行なっておりません。商品に神経質な方のご購入はお控えください。★匿名、追跡番号付きのメルカリ便にて発送いたします。✦••┈┈┈••┈┈┈••✦★✦••┈┈┈••┈┈┈••✦