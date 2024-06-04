ケツメイシ KTM\

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商品詳細
ケツメイシケツメイシKTMキリカエポロシャツブラックLサイズ「KTMTOUR202120thAnniversary時代は変わるぜよ!!どんだけ～?」KTM\"KIRIKAE\"POLOBLACKポロシャツ袋から出しましたが未使用です、FRONTデザインは刺繍のヤシの木とBEER☆サイドの切り替え＆表と裏で身丈の長さが違うのもポイント！普段着にもゴルフにも着用しやすいアイテムです♪DesignSOILDESIGNWORKSSizeXXL‐(約)前着丈75cm×身幅70cm×肩幅65cm×着丈(後)79cm素材本体生地‐ポリエステル75%、綿25%#即購入⭕️#ケツメイシ#ケツメ#けつめいし#クラケツ#サミーコラボ#Sammy#サミケツ#レア
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http://narcologia.ru/goods/recuperation645821.html
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