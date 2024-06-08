リーメント　郷土めぐり　コンプリート

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暗所にて長期保存しておりました。状態はとても良いですが、経年劣化、初期キズ、初期不良等々ある可能性がございます。自宅保管品となりますので、中古品のご理解頂ける方のご購入お待ちしております。バラ売りはできませんのでご了承ください。他にもぷちサンプルシリーズ出品していますのでよろしくお願い致します。