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青磁殘件2本。雙魚+瓜稜。美品宋磁。宋時代。茶道具。龍泉青磁茶碗殘本。古美術。
商品番号 W65453833275
商品名

青磁殘件2本。雙魚+瓜稜。美品宋磁。宋時代。茶道具。龍泉青磁茶碗殘本。古美術。
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございました。青磁殘件2本。雙魚+瓜稜。美品宋磁。宋時代。茶道具。龍泉青磁茶碗殘本。古美術。骨董品。舊家藏出。最大幅約10-10.3cm。自宅長期保管品。詳しいことは写真ご覧下さい。どうぞよろしくお願いします。
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