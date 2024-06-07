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- 青磁殘件2本。雙魚+瓜稜。美品宋磁。宋時代。茶道具。龍泉青磁茶碗殘本。古美術。
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございました。青磁殘件2本。雙魚+瓜稜。美品宋磁。宋時代。茶道具。龍泉青磁茶碗殘本。古美術。骨董品。舊家藏出。最大幅約10-10.3cm。自宅長期保管品。詳しいことは写真ご覧下さい。どうぞよろしくお願いします。
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