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loudarkz ストラトキャスタータイプSSH（シングルサイズハム）
商品番号 P22651942107
商品名

loudarkz ストラトキャスタータイプSSH（シングルサイズハム）
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年春に新品3万円程で購入したloudarkzのストラトです。※ネックそり気味ですデモ演奏をyoutubeにアップしていますので、まずはご確認下さい。　https://youtu.be/I0XZFWgBcDU・指板メンテ済（フレット磨き、レモンオイルクリーニング、蜜蝋ワックス）センタートーンノブにぐらつきがある等、作り自体の粗さは若干ありますが音自体はセッティング次第で十分使えるレベルです。弦高は高めで、リアPUはmusiclilyのシングルサイズハムに換装済です。材は不明ですがおそらくメイプルネックアルダーボディ？ローズウッド指板？です（指板黒いですが不明です）フレット磨り減っています。中古品であることをご理解頂いた上、ご購入下さい。付属簡易ソフトケースアーム純正リアPU（換装前のもの）シリーズ...その他タイプ...ストラトキャスタータイプボディタイプ...ソリッド
http://narcologia.ru/goods/freshman517756.html
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