2023年春に新品3万円程で購入したloudarkzのストラトです。※ネックそり気味ですデモ演奏をyoutubeにアップしていますので、まずはご確認下さい。 https://youtu.be/I0XZFWgBcDU・指板メンテ済（フレット磨き、レモンオイルクリーニング、蜜蝋ワックス）センタートーンノブにぐらつきがある等、作り自体の粗さは若干ありますが音自体はセッティング次第で十分使えるレベルです。弦高は高めで、リアPUはmusiclilyのシングルサイズハムに換装済です。材は不明ですがおそらくメイプルネックアルダーボディ？ローズウッド指板？です（指板黒いですが不明です）フレット磨り減っています。中古品であることをご理解頂いた上、ご購入下さい。付属簡易ソフトケースアーム純正リアPU（換装前のもの）シリーズ...その他タイプ...ストラトキャスタータイプボディタイプ...ソリッド



人気色 エレキギター ストラトキャスタータイプ SSHピックアップ 送料無料-



2023年最新】sshの人気アイテム - メルカリ



人気色 エレキギター ストラトキャスタータイプ SSHピックアップ 送料無料-



人気色 エレキギター ストラトキャスタータイプ SSHピックアップ 送料無料-



HISTORY HST/SSH-Premium 3TS ストラトキャスタータイプ SSH オール ...



loudarkz ストラトキャスタータイプSSH（シングルサイズハム）-



loudarkz ストラトキャスタータイプSSH（シングルサイズハム）-



人気色 エレキギター ストラトキャスタータイプ SSHピックアップ 送料無料-



王の洞窟 岐南本店 Music on X:



再再販！ VanZandt STV-R3 エレキギター - bluecardagency.ru



人気色 エレキギター ストラトキャスタータイプ SSHピックアップ 送料無料-



王の洞窟 岐南本店 Music on X:



HISTORY HST/SSH-Premium 3TS ストラトキャスタータイプ SSH オール ...



ストラトタイプのカスタムギター-



エレキギター ストラトタイプ sshの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com