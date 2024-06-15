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- CF55 九谷焼 松山 金彩色絵小皿 五客 12.2cm 人物山水鶴亀松竹梅手塩
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商品詳細
◎九谷焼松山金彩色絵小皿五客12.2cm人物山水鶴亀松竹梅小紋手塩焼物陶芸陶器経年によるスレキズ、ヨゴレはありますが、ニュウ、カケなく状態は良いと思います。写真にてご確認をお願いいたします。5客以上お求めの方はコメントよりお声掛け下さい。まとめ買い割引可能。直径約12.2cm高さ約2.6cm※若干の個体差はご了承下さいg3
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