ストア アートボード Ｂ

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商品詳細
Aboutショップのエントランスをモチーフにしたレトロモダンなアートボードです。アイコニックなアートワークですがモノクロのため取り入れやすく、お部屋がシックにまとまります。大きさもあり存在感も抜群。表面にはガラスがはめ込んであり、しっかりした作りになっているため高級感があります。サイズW570×H740mm素材表面:ガラス、紙、フレーム:レジン、裏面、ボード:MDF重量3.4kgカラーMULTI品番1111100020573完売品定価¥18,000税込一年ほど床置きして飾っていましたがまだまだ綺麗です。自宅保管なのでご理解いただける方のみよろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/housekeeper937009.html
http://narcologia.ru/goods/mythic966135.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation688021.html
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