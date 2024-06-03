nagaba yu ブラッキー　プロモ　PSA10

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商品詳細
自身で米国直送したワンオーナーの商品です。画像の商品をPSAケースに入ったまま緩衝材に包み、お送りいたします。【注意事項】PSA10や9評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため画像にて状態確認をお願いいたします。必要な箇所の写真など、ご要望いただければ対応いたします。鑑定状況···PSA10
http://narcologia.ru/goods/kindness731805.html
http://narcologia.ru/goods/injure263367.html
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