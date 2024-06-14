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- 明治五年 輪島塗鳳光斎造蠟色内朱金蒔絵青貝螺鈿象嵌『松竹梅文』五重箱 替え蓋共箱
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商品詳細
明治五年輪島塗鳳光斎造蠟色内朱金蒔絵青貝螺鈿象嵌『松竹梅文』木製五重箱替え蓋共箱★時代物★希少品★4D1212サイズ(約)高さ42.5㎝、幅24.5㎝、重さ3.9㎏
http://narcologia.ru/goods/sepulchral117632.html
http://narcologia.ru/goods/peroration884215.html
http://narcologia.ru/goods/approximate632920.html
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