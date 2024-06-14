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沙花叉クロヱ 誕生日セット
商品番号 C55002445205
商品名

沙花叉クロヱ 誕生日セット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 6,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロライブ沙花叉クロエさんの誕生日記念セット2022年版です。ボイスを除くフルセット、未開封品です。
http://narcologia.ru/goods/stage748097.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless818959.html
http://narcologia.ru/goods/moisture356269.html
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