イヤーズ　リガチャー ねじ　ロブナー用

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イヤーズ製のロブナー用のリガチャーネジです。純チタン製です。ロブナーの純正ネジと換装すると、音の抜けが非常に良くなり、音の芯がはっきりします。より金属のリガチャーに似たような音色になります。クラリネット用の他、バスクラリネットにも使用できます。未確認ですが、サックス用にも使用可能だと思います。世界中のプロ奏者に愛用されるロブナーのリガチャー、お持ちのロブナーのリガチャーをパワーアップするのに最適です。メーカー説明文サイズスクリュー： ボルト全長 34.0mm（首下31.0m） ネジ径 3.5mm ネジピッチ 0.6mm 頭部（つまみ）対角 10.0mmバー：全長 28.0mm 径 3.5mm特徴★ポイント1： 真鍮製の物に比べて、音の立ち上がりの速さが感じられます。★ポイント2： 音の抜けが良くなり、吹奏感がスムーズになります。★ポイント3： 音の輪郭がはっきりし、クリアな音になります。定価12,320円注意事項1.バーが取り外しできるタイプのリガチャーにご使用いただけます。2.Rovner純正リガチャースクリューのネジピッチは0.8mmです。当社製品は0.6mmです。ボルトとナットを異なるメーカー同士で組み合わせないようにしてください。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップレベル···上級者