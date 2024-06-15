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煎茶道具　丹波焼　立杭焼　市野伊作　茶釜
商品番号 Y64299753356
商品名

煎茶道具　丹波焼　立杭焼　市野伊作　茶釜
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

口径12.5cm底Φ12.5cm高さ13.5cm(蓋含まず)周囲56.5cm自宅保管品です種類···茶道具他にも茶道具など出品中です#趣味雑貨売り場#丹波焼売り場
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