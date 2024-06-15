一握窯造　志乃ぎ手福寿文茶碗　どんぶり茶碗　茶道具

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ご覧頂きありがとうございます。一握窯造の志乃ぎ手福寿文茶碗となります。共箱にはかなり汚れがあります。茶碗本体は問題はなく、綺麗な状態です。口径：11.5cm高台径：5.1cm高さ：7.3cm素材：磁器◎長期自宅保管品です。ご了承ください。