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enhypen ペンライト　ペンライトカバー
商品番号 N50155506826
商品名

enhypen ペンライト　ペンライトカバー
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪即購入〇お値下げ〇バラ売り×他の商品とまとめてでのご購入で送料分お値下げ可能です！ご購入前にコメントよろしくお願いします。ライブで数回使用してます。シールなどははったことないのできれいな状態です。ご希望でしたら、畳んでの発送になりますが購入時についてきた箱をお付けすることも可能です。動作確認済みBluetoothも問題なく繋がります。素人管理の為、気になる方はご購入を控えてください。また、海外製品の為、微細なキズ・スレがある場合がございます。ご了承ください。防水対策＋プチプチ梱包での発送予定です。梱包には配慮いたしますが、発送中の破損等の保証はできません。質問等ありましたら、コメントにてお願い致します。
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