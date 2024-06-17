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- バイオリン 1/2サイズ ドイツ名器カールフェルナー
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商品詳細
ドイツの名器、カールフェフナーのバイオリンです。定価は130,000円です。1/2サイズ状態は問題ございません。中古品のためNCNRでお願いします。付属品ハードケース弓肩あて松ヤニ種類···バイオリン
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