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バイオリン　1/2サイズ　ドイツ名器カールフェルナー
商品番号 Q57243395453
商品名

バイオリン　1/2サイズ　ドイツ名器カールフェルナー
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 20,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドイツの名器、カールフェフナーのバイオリンです。定価は130,000円です。1/2サイズ状態は問題ございません。中古品のためNCNRでお願いします。付属品ハードケース弓肩あて松ヤニ種類···バイオリン
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