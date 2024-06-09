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- ★世界のスーパースター★大谷翔平直筆サイン色紙、額付き！
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商品詳細
★世界のスーパースター★日ハムーエンジェルス★快挙★日本人初ホームラン王大谷翔平直筆サイン色紙額付き！Lサイズ、写真付きサインは、印刷ではなく直筆サインなので、大谷翔平選手が書いたサインです。サインは、日ハム時代のものになります。★今後の大谷翔平選手の、活躍次第では値上げも、考えております★如何なる理由であれ、キャンセル、クレーム等一切お受け致しかねますのでご了承下さい。タバコの匂いが気になさる方の、購入はお控えください。
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