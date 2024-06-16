人気作家☆山田和《師：加藤唐九郎》〈紫・炎舞〉志野茶碗☆共箱・布 ...

日展作家の父と山田常山（人間国宝）を伯父にもつ山田和氏の師・加藤唐九郎先生の名碗「紫匂」を思わせる紫志野茶碗。巧みなヘラ使いによる強靭なフォルムに、しっとりと憂いを帯びた奥行きのある釉調、豪胆で幽玄な風情の鉄絵。静と動が見事に調和した一碗です。大体の大きさは、高さ：約８，５ｃｍ、径：約１４ｃｍ程度になります。某ギャラリーの価格は￥38～50万程度になります。【陶歴】1954年 愛知県常滑市に生まれる。1976年 大阪芸術大学芸術学部工芸学科陶芸コース卒業。1976年 福井県・越前陶芸村に築窯。1988年 ドイツにて穴窯制作（ヤン・コルヴィツ陶房）。記録映画「炎より生れる」制作に参加（マークスツエルナープロダクション）。1989年 ドイツにて作品制作、初窯。1993年 日本橋三越にて個展（以後隔年開催）2003年 銀座黒田陶苑にて個展（第2回展2008年）2010年「茶事をめぐって-現代工芸への視点展」に招待出品 主催／東京国立近代美術館工芸館2012年 銀座黒田陶苑にて「瀬戸黒茶わん展」開催2013年 銀座黒田陶苑にて個展開催 以降隔年開催2014年 銀座黒田陶苑にて「土偶展」開催 以降隔年開催2017年 銀座黒田陶苑にて「志野茶わん展」開催注意事項美品ではありますが、箱は多少の痛み等はあります。



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