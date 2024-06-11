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古伊万里焼 染付『山水風景文』四方向付 鉢 五客セット在銘 / 茶事 懐石道具
商品番号 K88208463278
商品名

古伊万里焼 染付『山水風景文』四方向付 鉢 五客セット在銘 / 茶事 懐石道具
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,653 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古伊万里焼染付『山水風景文』四方向付鉢五客セット在銘/茶事懐石道具★時代物★5D0510サイズ(約):幅12cm、高さ5cm、重さ176g
http://narcologia.ru/goods/insignificant559082.html
http://narcologia.ru/goods/unusable991374.html
http://narcologia.ru/goods/conception371357.html
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