古伊万里焼 染付『山水風景文』四方向付 鉢 五客セット在銘 / 茶事 懐石道具

古伊万里焼 染付『山水風景文』四方向付 鉢 五客セット在銘 / 茶事 ...

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絵皿『花文』皿 小皿 銘々皿 五客セット 在銘 / 茶事 懐石道具-

古伊万里染付草花文小鉢 くらわんか 4客セット 江戸後期 8945-器や 響来（UTSUWAYA HIBIKI）

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【古伊万里】 染付雲鶴文兜鉢 小鉢 5客セット 江戸後期 15762-器や 響来（UTSUWAYA HIBIKI）

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織部 向付 筒向 筒向付 五客 懐石 茶道具 茶懐石 織部焼 検/ 幕末 江戸 ...