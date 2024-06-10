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アルミ仮額縁　F60号
商品番号 G48264451224
商品名

アルミ仮額縁　F60号
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額の素材···アルミフレーム表面カバーの素材···無し向き···縦横兼用　直接キャンバスにネジを打ち付けるタイプです。厚さ約4.5センチ。使用品なので、それなりの小キズ等あります。ネジは、付属しません。
http://narcologia.ru/goods/ambassador569606.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild679452.html
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