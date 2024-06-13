✧ プロセカ 花里みのり 缶バッジ アクキー カード ✧

✧*.プロセカプロジェクトセカイ花里みのり♡キャラバッジハーフアニバーサリー×1初期☆1×1アニカフェ×1セカライ2ndミニキャラ×1ぷちせか×1初期☆3特訓前×1♡グリッター缶バッジここリス特訓前×6キャススペ特訓前×2桜イベ特訓前×4ファンフェスタ特訓前×3♡ホログラム缶バッジここリス特訓前×5アニアートアップ×2アニアート引き×2♡スクエア缶バッジ初期☆3特訓後×1♡その他うちわチャーム×2ここリス特訓前アクキー×1バナーバッジリリース記念柄×1アクリルチャームまたね！×1／もう1回！×1♡アニメイト特典クリアしおりスタンプ×1／制服×4ホログラムポストカード特訓前×5クリアシート×5CD風カード×2♡アニカフェ特典みのり×2／モモジャン×1計：57点✧*.○梱包カード類→まとめてダンボール両面補強＋水濡れ防止缶バッジ→プチプチ1重＋水濡れ防止缶バッジ等の裏の台紙や外袋は、破棄して梱包する可能性がございます。○状態一部祭壇に使用。痛バなどには使用しておりません。ブラインド商品は絵柄確認のため、全て開封済です。目立った傷・汚れはありませんが、1度人の手に渡っております。神経質な方はご購入を御遠慮ください。✧即購入可◎✧バラ売り要相談△✧値下げ要相談△(ご希望額のご提示をお願い致します。)✧お取り置き不可×୨୧⑅*.検索用❁プロジェクトセカイプロセカバーチャルシンガー初音ミク鏡音リン鏡音レン巡音ルカMEIKOKAITOレオニードレオニ星乃一歌天馬咲希望月穂波日野森志歩MOREMOREJAMP!モモジャン花里みのり桐谷遥桃井愛莉日野森雫VividBADSQUADビビバス小豆沢こはね白石杏東雲彰人青柳冬弥ワンダーランズ×ショウタイムワンダショ天馬司鳳えむ草薙寧々神代類25時、ナイトコードで。ニーゴ宵崎奏朝比奈まふゆ東雲絵名暁山瑞希アニメイト特典ポストカードクリアシートグリ缶メタモリボンセカライホロ缶



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