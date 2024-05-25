永井金四郎、【月華】、希少な額装用画集より、新品額装付、状態良好、送料込み



再入荷 ヤフオク! 永井金四郎 希少な額装用画集よ... - 限定10％OFF 再入荷 ヤフオク! 永井金四郎 希少な額装用画集よ... - 限定10％OFF



永井金四郎、【便り】、希少な額装用画集より、新品額装付、状態良好- 永井金四郎、【便り】、希少な額装用画集より、新品額装付、状態良好-



矢野鐵山/矢野鉄山/雪景山水人物画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AD-62 ... 矢野鐵山/矢野鉄山/雪景山水人物画賛/山水図/掛軸/名家伝来/AD-62 ...



堀文子、 - 通販 - hanackenovinky.cz 堀文子、 - 通販 - hanackenovinky.cz



再入荷 ヤフオク! 永井金四郎 希少な額装用画集よ... - 限定10％OFF 再入荷 ヤフオク! 永井金四郎 希少な額装用画集よ... - 限定10％OFF



堀文子、 - 通販 - hanackenovinky.cz 堀文子、 - 通販 - hanackenovinky.cz



堀文子、 - 通販 - hanackenovinky.cz 堀文子、 - 通販 - hanackenovinky.cz



模写】山縣有朋/山県有朋/含雪/五言絶句/二行書/掛軸/名家伝来/AD-331- 模写】山縣有朋/山県有朋/含雪/五言絶句/二行書/掛軸/名家伝来/AD-331-



永井金四郎、【便り】、希少な額装用画集より、新品額装付、状態良好- 永井金四郎、【便り】、希少な額装用画集より、新品額装付、状態良好-



JChereメルカリ購入代行：原田真理、【秘書便り】、希少な額装用画集 ... JChereメルカリ購入代行：原田真理、【秘書便り】、希少な額装用画集 ...



堀文子、 - 通販 - hanackenovinky.cz 堀文子、 - 通販 - hanackenovinky.cz



爆買い！】 掛軸 大徳寺 黄梅院 紫野 小林太玄筆 一行書 山呼萬歳聲 共 ... 爆買い！】 掛軸 大徳寺 黄梅院 紫野 小林太玄筆 一行書 山呼萬歳聲 共 ...



JChereメルカリ購入代行：大熊栄子、【うつろう】、希少な額装用画集 ... JChereメルカリ購入代行：大熊栄子、【うつろう】、希少な額装用画集 ...



模写】山縣有朋/山県有朋/含雪/五言絶句/二行書/掛軸/名家伝来/AD-331- 模写】山縣有朋/山県有朋/含雪/五言絶句/二行書/掛軸/名家伝来/AD-331-



模写】山縣有朋/山県有朋/含雪/五言絶句/二行書/掛軸/名家伝来/AD-331- 模写】山縣有朋/山県有朋/含雪/五言絶句/二行書/掛軸/名家伝来/AD-331-

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。作者名『永井金四郎』作品名【月華】（GD6-5）希少な画集の一枚を、マットのサイズを合わせ、額装いたしました。絵画部分は綺麗な状態です。絵画部分のサイズは、約19.0cm×12.5cmです。作品が引き立つ黒の高級額で額装した、インテリアのアクセントとしておすすめの作品です。木製額付、額のサイズは約30cm×25cmです。新品額、縁枠色は黒、マット付、アクリルガラス付。meg専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。