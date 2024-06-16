BT21レインボーカラー マスコット キーリング TATA ピンクレッド

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商品詳細
.ご覧頂きありがとうございます。買う気の無いイイネ要りません！イイネが増えれば値上げ致します！★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★※自己紹介を確認後の購入をお願い致します！他のサイトにも出品していますので早い者勝ちになります！★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★.BT21レインボーカラーマスコットTATAキディランド限定ピンクレッド開封しております。持ち出しは一切ないです。元々の袋、タグはありません。⚠️あまり長くは出品しません。⚠️完璧を求める方はご購入御遠慮下さい。値下げ❌取り置き❌バラ売り❌返品❌即購入⭕️⚠️購入後、必ずコメントお願い致します！発送方法はメルカリ便です。配送事故に関しては責任を負えません！他のサイトにも出品しているので突然削除する場合があります。ご了承ください！防弾少年団バンタンBTSナムジュンRMコヤKOYAジンJINアールジェイRJユンギシュガSUGAシューキーSHOOKYホソクホビJHOPEマンMANGジミンJIMINチミーCHIMMYテヒョンテテVタタTATAグクジョングクJUNGKOOKクッキーCOOKY
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