

クラウドレイキー ： ソプラノサックス マウスピース ハードラバー - オンラインショップ｜NONAKA MUSIC HOUSE



クラウドレイキー マウスピース 7☆ ソプラノサックス-



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Claude Lakey オリジナルシリーズ ソプラノサクソフォン用 5☆ マウスピースソプラノサックス 【 クラウドレイキー 】



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クラウドレイキーのマウスピース - キャットてぃるのサックス遊戯+ベース



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中古 Claude Lakey (クラウドレイキー) ハードラバー 6* ソプラノサックス用マウスピースセット

かの有名なレイキーのマウスピースです。現在使用しているパッチは剥がしてお送りします。残り未使用が3枚あります。布製のマウスピースケースが付属しています。個人的主観ですが、とても電子音ぽい音が比較的楽な息で出ると感じました。これも個人の感想ですが、比較的綺麗だと思います。パッチが深いので、当然歯型などはついていません。よろしくお願い致します。#ClaudeLakey#クラウドレイキー#マウスピース#ソプラノサックス#ジャズ#Jazz種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者