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クラウドレイキー　マウスピース　7☆ ソプラノサックス
商品番号 J63071843551
商品名

クラウドレイキー　マウスピース　7☆ ソプラノサックス
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かの有名なレイキーのマウスピースです。現在使用しているパッチは剥がしてお送りします。残り未使用が3枚あります。布製のマウスピースケースが付属しています。個人的主観ですが、とても電子音ぽい音が比較的楽な息で出ると感じました。これも個人の感想ですが、比較的綺麗だと思います。パッチが深いので、当然歯型などはついていません。よろしくお願い致します。#ClaudeLakey#クラウドレイキー#マウスピース#ソプラノサックス#ジャズ#Jazz種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者
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