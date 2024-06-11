種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SRコレクションとして保管していました。ダブった為出品します。自引きとなります。素人目ですが傷は見受けられませんでした。ですが万が一ということがございますのであくまでもプレイ用でお願い致します。すり替え防止の為、返品は受け付けていませんのでご了承ください。即購入可能ポケモンごっこピカチュウイーブイエンテイライコウスイクンラフレシアソルガレオルナアーラレシラムゼクロムシルヴァディNの覚悟メイリーリエの全力アルセウスパルキアディアルガシロナ\u0026カトレアマオ\u0026スイレンレッド\u0026グリーンピカチュウゼクロムミミッキュゲンガーラティアスラティオスイーブイカビゴンエリカのおもてなしナツメの暗示グレイシアデンジハッサムサン＆ムーンウルトラシャイニーシャイニースターvマリィソニアリザードンリザードンvvmaxダイパリメイク絶版白銀のランス漆黒のガイストこくばはくばバドレックス仰天のボルテッカー超爆インパクトフェアリーライズ烈空のカリスマダークオーダーウルトラシャイニー新たなる試練の向こうナイトユニゾンフルメタルウォールダブルブレイズジージーエンドスカイレジェンドサン\u0026ムーンウルトラフォース迅雷スパークソードシールドソード\u0026シールドVMAXライジングブイマックスライジング反逆クラッシュムゲンゾーンイーブイヒーローズイーブイブラッキーエーフィリーフィアブースターサンダーグレイシアシャワーズニンフィアブラッキースターvmaxsaスペシャルアートvstarユニバースバイオレットスカーレットsrsaurhr種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SRポケモン151ポケカ151