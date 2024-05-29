沖縄 琉球 三線 ハードケース チューナー付 民謡楽器

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沖縄三線ハードケースチューナー付弦楽器おそらく本蛇革ですがややダメージあり。程度は画像参照でお願い致します。保管していたものですがまだまだ活躍できると思います。全長約78cm厚さ約8cm専門的な知識はありませんが不明な点はコメントください。分かる範囲で対応いたします。KORGのチューナーWT-30S通電確認済三味線糸2号ピック爪クロスハードケースなど付属品は画像のもので全てです。和楽器弦楽器琉球沖縄民謡楽器三線三味線伝統芸能歴史蛇革本革。