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うたプリ プリキャ ペリド
商品番号 N64279416559
商品名

うたプリ プリキャ ペリド
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,799 円
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商品詳細

うたの☆プリンスさまっ♪うたプリHE★VENS天草シオンプリンスキャットプリキャペリドスペシャルver.骨組みあり通常サイズ(大)◆数回持ち出した後は室内にて飾っていました◆本体、服(コスチューム)共に全て公式の物です◆首元に付けているチャームは元々バッグチャームとして販売されていた物になります◆チェーン・外袋等はありません◆バラ売り不可◆写真のまま水濡れ防止の袋に入れて発送しますよろしくお願いいたします❁¨̮グッズ種類···ぬいぐるみ
http://narcologia.ru/goods/passionate443113.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce246855.html
http://narcologia.ru/goods/traverse49926.html
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