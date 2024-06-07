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- 掛軸 静観『秋景山水図』日本画 絹本 無地箱付 掛け軸 a080718
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商品詳細
■■■商品説明■■■＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約197cm幅約55cm軸幅約60.5cm※無地箱付
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