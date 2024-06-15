黒炎の支配者 BOX 未開封 シュリンク付き

ポケモンカードポケカBOX黒炎の支配者未開封シュリンク付き※シュリンクに画像2枚目のような 小さな穴が数箇所あいていますので ご了承の上ご購入お願い致します※未開封品ですが素人保管という事を ご理解の上ご購入お願い致します※プロフをお読みいただいた後に 購入、コメントお願い致します



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