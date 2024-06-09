銅製鎮紙　文鎮　金工　絵金銀　夏虫図　竹形　書道　インテリア置物

銅製鎮紙 文鎮 金工師 金工 絵金銀 夏虫図 竹形 蝦蟇 蝉 蜘蛛 蠍 守宮 蝸牛 書道 インテリア置物長約:25CM重約:1300G材質:銅製お互い良い評価出来る方お待ちます。ライトとカメラより写真は多少色差があります。ご了承お願いします。当方は専門家ではなく、鑑定依頼していない商品です。申し訳ございませんが、画像、サイズ等を確認いただき、ご自身判断で購入いただきますよう、よろしくお願いいたします。商品の状態やサイズなどは、正確にお伝えできない部分があるかもしれません。こ了承ください。サイズについては、個人採寸、個人での写真撮影となっておりますので、ご理解ください。購入後のキャンセルは承っておりませんので、購入の際には、十分注意してください。領収書は発行しておりませんので、ご了承ください。



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