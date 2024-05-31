ヤマハ　PACIFICA　012

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商品詳細
YAMAHA PACIFICA012 ブラックです。状態は、写真のとおりです。当方も中古で買いました。リフィニッシュ、改造用にと思ってましたが、その時間もなく、長らく手付かずだったため、手放すことにしました。アウトプットジャックプレートに割れがあったので、交換してます。スキマあります。とりあえず、弦交換して音出し確認して、特に問題ないと思っていますが、現状品です。オクターブや、細かな調整は必要と思いますので、購入者様で行ってください。タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...PACIFICA
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