91年製/es335/ハードケース保証書付き/

:ギブソンes335/93年製〔状態〕フレット8割/ネックストレートトラスロッド左右余裕あり/元起きなし〔説明〕現状のところ目立った傷などはなく年代の割には綺麗な状態を維持してきたと思います、自分が2オーナー目で前所有者が大切に保管していたとのこと、とのことでアコギ用のハードケースで保管していましたとのこと。購入した際の楽器ショップの保証書も付属でございます。冷やかしのいいね/コメント等はご遠慮ください検討よろしくお願いします。値下げ不可能



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