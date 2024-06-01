BEHRINGER UM2 オーディオインターフェース



UM2 USBオーディオインターフェイス



ベリンガー 2入力2出力 USBオーディオインターフェース ブラック 1-Channel UM2 U-PHORIA



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BHRINGER ベリンガー USBオーディオインターフェイス U-PHORIA UM2 [並行輸入品]



ベリンガー BEHRINGER UM2 U-PHORIA オーディオインターフェース ...



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レビュー】behringer UM2 | 低価格のUSBオーディオインターフェイス ...

BEHRINGERのコンパクトで人気のオーディオインターフェースU-PHORIAUM2です。一般的な中古品ですが、特に目立つ汚れやキズはなく美品の部類だと思います。画像にある物が全てです。数ヶ月前に動作確認を行っておりますが、万が一動作しない場合、評価前にご連絡頂ければ着払いにて返品対応させて頂きますので安心してご購入ください。以下、メーカーサイトよりUM2は、MacまたはWindows環境で簡単にパソコン録音が出来るUSB接続のオーディオインターフェイスです。スペック48Vファンタム電源を搭載したXENYXマイクロフォンプリアンプと、専用の楽器入力を備え、ボーカルとギターの同時録音が容易に行えます。シンプルな操作で音楽的なアイディアを逃しません。ギター弾き語りの録音にもお薦めです。■USBオーディオインターフェイス■2in2out入出力、Windows/Mac両対応■XENYXプリアンプ内蔵のコンボ入力は、マイク、ライン入力に対応■+48Vファンタム電源内蔵：コンデンサーマイクが使用可能■楽器用の専用入力端子を備え、ギター/ベースが接続可能■RCAステレオアウトとヘッドフォンアウトを装備。■ダイレクトモニター機能を使ってレイテンシーの無いモニターが可能。スペック■接続タイプ：USB■入出力：2in2out■サンプリングレート：48kHz16bit■入力：XLR/TRSコンボ、1/4\"フォン■出力：RCAｘ2、ヘッドフォン■ファンタム電源：+48V■バスパワー起動：対応■対応OS：WindowsXp/MacOSX以降■外寸：46.45x128x118mm■重量：0.3kg種類···オーディオインターフェイス