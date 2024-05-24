金子國義 鳥の三美神 人物画 直筆サイン 女性像 美人画 絵画 版画 真作保証

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・作品解説：(かねこくによし)1936年生まれ。2015年78歳没。埼玉が生んだ奇才である。日大芸術学部卒。元々は舞台美術などから始まり、挿絵や絵本などを多く手掛ける。銀座青木画廊の個展から有名になっていき、画業に留まらず、舞台構成・演出・美術・写真などを手掛けた。文字通りアーティストと言える作家であろう。本作品は、「鳥の三美神」を描いた作品。同じシリーズで「花の三美神」「海の三美神」の作品が存在する。三美神は、ギリシア・ローマ神話に登場する美と優雅を象徴する三人の女神。ラファエロやボッティチェッリの作品にも描かれている。・作家名：金子國義・作品名：鳥の三美神・技法/限定・サイン：リトグラフ/作家直筆サイン 限定50部・作品サイズ：縦50.5cm/横41cm・作品状態：概ね良好小さいシミ・額サイズ：縦72.1cm/横53.7cm・額状態：概ね良好・付属品・備考：箱、黄袋・発送場所/梱包配送費：込みなるべく商品状態については記載させて頂いておりますが、商品情報への記載や写真に撮り切れていない場合もございます。あくまで中古品である事をご了承の上ご検討をお願い致します。新品・新品同様品の商品に関しましては、新品の記載をさせて頂いております。また、購入後4日以内にご入金がない場合、購入を取り消しさせて頂きます。同梱割引・現物確認等も承ります。※同梱できない場合もございます。ご了承ください。別途お見積りを頂きますが、鑑定の代行・配達も承ります。新品額装に変えて発送させて頂く事も可能です。質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。真作保証について、タイトル又は商品説明に真作保証の記載がある商品を対象とします。万が一贋作の場合に関しましては、商品代金・送料・返品時の送料・鑑定費用（鑑定代行費用は除く）を当方で負担致します。他サイトで平行販売させて頂いている為、予告なく取り消しする場合がございます。また、サイトにより手数料が違うため、それぞれ出品金額が違いますことをご了承ください。※お値下げできる商品もございます。気になりましたら、お気軽にメッセージにてお問い合わせください。