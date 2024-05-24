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【コメント必須】プロセカ　遥　特典缶バッジ　10点セット
商品番号 K36128087815
商品名

【コメント必須】プロセカ　遥　特典缶バッジ　10点セット
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 22,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【！】こちらの商品は購入前にコメントをお願い致します。プロジェクトセカイカラフルステージ！feat.初音ミクMOREMOREJUMP!桐谷遥CD特典缶バッジになります。WonderGOO新星堂の店舗特典です。在庫20点ございますのでまとめ売りも可能です。金額はコメントにてご相談させてください。MOREMOREJUMP!2ndシングルColorofDrops/天使のクローバー値下げ交渉はご遠慮ください。自身が提示している金額より値下げしてのお譲りは考えておりません。出回りも少なく再販などもされていないものであること、出品を迷っている為突然出品を取り下げる可能性もございます。ご了承ください。いいねが多くつく場合は値上げして再出品を検討します。缶バッジカバーをつけた状態で長期間痛バッグで使用していた為、神経質な方のご購入はお控えください。1点ずつ緩衝材にて梱包し、メルカリ便での発送をさせていただく予定です。その他発送方法の指定がある方は購入前に必ずコメントにてお伝えください。必要に応じて追加料金をいただく場合がございます。人気タイトル···プロジェクトセカイ(プロセカ)
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