SHINee ライブ グッズ セット

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商品詳細
※購入意思コメントのないいいねはいりません。いいねが多い場合は再出品、値上げ、出品停止いいね押す方はブロックいたします。またその方とのお取引は今後一切いたしません。即購入不可。コメントお願い致します。SHINeeのライブグッズお譲りします。お値段はセットでの価格です。ケースもございますが、ケースをつけての場合送料要相談。ネームバッジ以外はバラ売り可。すべて公式品、未使用未開封です。バラ売りの場合送料、手数料別の価格をお知らせいたします。発送はメルカリ便を使用する予定ですが、枚数や大きさにより違う発送方法でも可能です。他のものも別に出品しております。コメント早い順で対応いたしますが、複数まとめて購入していただける方がおりましたら、そちら優先いたします。何かご質問等ありましたら、お気軽にお声がけください。SHINeeオニュキージョンヒョンミンホテミンワッペンランダムグッズライブ
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