ALESIS MICLINK WIRELESS

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数回使って、そのまま保管しておりました。付属品は揃ってると思いますが、写真の物が、全てです。状態含めご確認ください。動作確認済み。主観も入ってますが、仕様上、少しノイズがのります。レビューなどでも確認できました。どうぞよろしくお願いいたします。2014年12月19日（金）発売。￥9,980お手持ちのダイナミック・マイクを簡単にワイヤレス・マイクにMicLinkWirelessは、お手持ちのお気に入りのダイナミック・マイクを、音質を犠牲にすることなく、簡単にワイヤレス・マイクとしてお使いいただくことが可能な、デジタル・ワイヤレス・システムです。信頼性の高い2.4GHz帯を使用し、到達距離：約60フィート（約18m）、連続稼働時間：約6時間以上、最大5台までの同時使用を実現。中規模のライブ、カラオケ、講義、パーティ、プレゼンテーションなど、多彩なシチュエーションで活躍します。MicLinkWirelessの主な特長あらゆるダイナミック・マイクをワイヤレス化可能なデジタル・ワイヤレス・システムボタンひとつで簡単に操作可能な送信機および受信機のセット到達距離：約60フィート（約18m）、連続稼働時間：約6時間以上送信機は、USBケーブルで充電可能なリチウム・イオン電池搭載（フル充電：約2時間）最大5台までの同時使用可能信頼性の高い2.4GHz帯ワイヤレス/14チャンネル受信機には1/4\"出力端子と受信アンテナを装備、単四乾電池または付属のACアダプタで動作サイス（W×D×H）：受信機：約66×117×32mm / 送信機：約102×32×32mm重量：受信機：約110g / 送信機：約40gAlesisワイヤレスアダプターマイクシステムMicLinkWirelessブランド：AlesisALESISMICLINKWIRELESSAlesis#Alesis#ALESISMICLINKWIRELESS